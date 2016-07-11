Стать моделью за неделю и выиграть iPhone 6S? Да! Это легко!
11.07.2016, 14:44
Компания Models Production и Radio NS объявляет набор на уникальные экспресс-курсы!

Всего за неделю вы сможете пройти обучение по трем дисциплинам:

1. Актёрское мастерство
2. Дефиле
3. Работа с фотографом

Приводи друзей и участвуй в розыгрыше iPhone 6S. Чем больше друзей ты приведешь, тем больше шансов

Нужно:

1. Подписаться на странички facebook.com/nsradiokz, vk.com/nsradio, instagram.com/radions, facebook.com/ModelsProductionCompany, instagram.com/modelspro_kz, vk.com/modelspro
2. Сделать репост с хештэгом #ModelsProконкурсNS
3. Зарегистрироваться на сайте Modelspro.kz
4. Прийти в офис компании Models Production и заполнить анкету
5. Привести с собой друзей, которые, как и ты, хотят пройти экспресс-обучение.
6. ВНИМАНИЕ! Ваш профиль обязательно должен быть открыт на время проведения конкурса!

21 августа в уютном кафе Rittoria состоится награждение победителей и вручение сертификатов о прохождении экспресс-курсов!

Звоните 263 44 88, 8 707 263 4488

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