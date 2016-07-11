Стать моделью за неделю и выиграть iPhone 6S? Да! Это легко!





Всего за неделю вы сможете пройти обучение по трем дисциплинам:



1. Актёрское мастерство

2. Дефиле

3. Работа с фотографом



Приводи друзей и участвуй в розыгрыше iPhone 6S. Чем больше друзей ты приведешь, тем больше шансов



Нужно:



1. Подписаться на странички vk.com/nsradio, instagram.com/radions, facebook.com/ModelsProductionCompany, instagram.com/modelspro_kz, vk.com/modelspro

2. Сделать репост с хештэгом #ModelsProконкурсNS

3. Зарегистрироваться на сайте Modelspro.kz

4. Прийти в офис компании Models Production и заполнить анкету

5. Привести с собой друзей, которые, как и ты, хотят пройти экспресс-обучение.

6. ВНИМАНИЕ! Ваш профиль обязательно должен быть открыт на время проведения конкурса!



21 августа в уютном кафе Rittoria состоится награждение победителей и вручение сертификатов о прохождении экспресс-курсов!



Звоните 263 44 88, 8 707 263 4488 Компания Models Production и Radio NS объявляет набор на уникальные экспресс-курсы!Всего за неделю вы сможете пройти обучение по трем дисциплинам:1. Актёрское мастерство2. Дефиле3. Работа с фотографомПриводи друзей и участвуй в розыгрыше iPhone 6S. Чем больше друзей ты приведешь, тем больше шансовНужно:1. Подписаться на странички facebook.com/nsradiokz 2. Сделать репост с хештэгом3. Зарегистрироваться на сайте4. Прийти в офис компании Models Production и заполнить анкету5. Привести с собой друзей, которые, как и ты, хотят пройти экспресс-обучение.6.Ваш профиль обязательно должен быть открыт на время проведения конкурса!состоится награждение победителей и вручение сертификатов о прохождении экспресс-курсов!Звоните 263 44 88, 8 707 263 4488



