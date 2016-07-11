Стать моделью за неделю и выиграть iPhone 6S? Да! Это легко!

Компания Models Production и Radio NS объявляет набор на уникальные экспресс-курсы!
Всего за неделю вы сможете пройти обучение по трем дисциплинам:
1. Актёрское мастерство
2. Дефиле
3. Работа с фотографом
Приводи друзей и участвуй в розыгрыше iPhone 6S. Чем больше друзей ты приведешь, тем больше шансов
Нужно:
1. Подписаться на странички facebook.com/nsradiokz
, vk.com/nsradio
, instagram.com/radions
, facebook.com/ModelsProductionCompany
, instagram.com/modelspro_kz
, vk.com/modelspro
2. Сделать репост с хештэгом #ModelsProконкурсNS
3. Зарегистрироваться на сайте Modelspro.kz
4. Прийти в офис компании Models Production и заполнить анкету
5. Привести с собой друзей, которые, как и ты, хотят пройти экспресс-обучение.
6. ВНИМАНИЕ!
Ваш профиль обязательно должен быть открыт на время проведения конкурса!21 августа в уютном кафе Rittoria
состоится награждение победителей и вручение сертификатов о прохождении экспресс-курсов!
Звоните 263 44 88, 8 707 263 4488