Пол Маккартни рассказал о депрессии и запое после распада The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни признался, что после распада группы The Beatles он впал в глубокую депрессию, начал сильно пить и собирался завязать с музыкой, пишет во вторник, 24 мая,«Любой человек оказался бы в депрессии после расставания с друзьями, которых знал всю жизнь. Я стал налегать на пиво, на виски. Поначалу это было неплохо, но потом веселье прошло. Мне захотелось вернуться к трезвой жизни, и тогда я собрал группу The Wings» — рассказал Маккартни во время записи радиопередачи из серии Mastertapes на «Би-би-си».Музыкант признал, что группа The Wings, в которой он играл со своей женой Линдой Маккартни, была ужасной, но добавил, что несмотря на это доволен тем, как все сложилось. «Я мог бы собрать супергруппу, позвонить Эрику Клэптону, Джимми Пейджу, Джону Бонэму», — сказал Маккартни, подчеркнув, что не стал делать этого.Касаясь вопроса своих отношений с Джоном Ленноном, Маккартни заметил, что очень рад, что им удалось помириться.Программа Mastertapes с участием Пола Маккартни выйдет 28 мая на BBC Radio 4.The Beatles распались в 1970 году. В 1971-м Маккартни собрал The Wings. Группа просуществовала до 1981 года и записала девять альбомов.