Елизавета II присвоила рыцарское звание певцу Роду Стюарту

Королева Великобритании Елизавета II присвоила рыцарское звание певцу Роду Стюарту, передает. 71-летний рок-музыкант, известный такими хитами, как Da Ya Think I’m Sexy? и Maggie May, вошел в список 1149 награжденных.Также рыцарями стали 99-летняя певица Вера Линн, выступавшая перед британскими военными во время Второй мировой войны; первый посетивший Международную космическую станцию британский астронавт Тим Пик; бывший футболист английской команды Алан Ширер и другие.Ежегодно рыцарского звания удостаиваются по традиции знаменитые люди, благотворители, те, чьи заслуги признаны британской короной.Объявление о награждении было приурочено к торжествам по случаю официального дня рождения монарха. Елизавете, которая находится на престоле уже 64 года, исполнилось 90 лет в апреле, но, согласно традиции, начало которой положено в 1748 году, торжества по случаю дня рождения проходят обычно в июне, когда, как правило, погода лучше.На церемонии в лондонском соборе Святого Павла присутствовали сама Елизавета, все старшие члены королевской семьи, а также премьер-министр Дэвид Кэмерон.