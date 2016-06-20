Елизавета II присвоила рыцарское звание певцу Роду Стюарту
20.06.2016, 15:02
Королева Великобритании Елизавета II присвоила рыцарское звание певцу Роду Стюарту, передает Reuters. 71-летний рок-музыкант, известный такими хитами, как Da Ya Think I’m Sexy? и Maggie May, вошел в список 1149 награжденных.

Также рыцарями стали 99-летняя певица Вера Линн, выступавшая перед британскими военными во время Второй мировой войны; первый посетивший Международную космическую станцию британский астронавт Тим Пик; бывший футболист английской команды Алан Ширер и другие.

Ежегодно рыцарского звания удостаиваются по традиции знаменитые люди, благотворители, те, чьи заслуги признаны британской короной.

Объявление о награждении было приурочено к торжествам по случаю официального дня рождения монарха. Елизавете, которая находится на престоле уже 64 года, исполнилось 90 лет в апреле, но, согласно традиции, начало которой положено в 1748 году, торжества по случаю дня рождения проходят обычно в июне, когда, как правило, погода лучше.

На церемонии в лондонском соборе Святого Павла присутствовали сама Елизавета, все старшие члены королевской семьи, а также премьер-министр Дэвид Кэмерон.


Источник: lenta.ru

Род Стюарт
Фото: Christian Behring / AAPimages / Globallookpress.com
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