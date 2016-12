Умер гитарист Wings и Джо Кокера

Гитарист группы Пола Маккартни Wings Генри Маккалох, также сотрудничавший с Джо Кокером и Pink Floyd, скончался во вторник, 14 июня, в возрасте 72 лет, сообщаетМаккалох начал выступать в середине 1960-х. В 1967 году он присоединился к группе The People, а в 1968-м — к команде Sweeney's Men, ставшей одной из первых групп ирландского фолк-рока. В 1969 году Маккалох вошел в состав The Grease Band, аккомпанирующей группы Джо Кокера. Вместе с ним он выступал на фестивале в Вудстоке (1969).Среди других важных работ Маккалоха — партия соло-гитары на записи рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» (Jesus Christ Superstar) и альбом The Last Puff группы Spooky Tooth.В 1972 году гитарист стал участником Wings. В этой группе он играл два года, после чего работал с такими музыкантами, как Эрик Бердон, Донован, Марианн Фейтфулл.В 2012 году у Маккалоха случился инфаркт, и пресса ошибочно сообщила о его смерти.