Умер гитарист Wings и Джо Кокера
20.06.2016, 15:05
Гитарист группы Пола Маккартни Wings Генри Маккалох, также сотрудничавший с Джо Кокером и Pink Floyd, скончался во вторник, 14 июня, в возрасте 72 лет, сообщает NME.

Маккалох начал выступать в середине 1960-х. В 1967 году он присоединился к группе The People, а в 1968-м — к команде Sweeney's Men, ставшей одной из первых групп ирландского фолк-рока. В 1969 году Маккалох вошел в состав The Grease Band, аккомпанирующей группы Джо Кокера. Вместе с ним он выступал на фестивале в Вудстоке (1969).

Среди других важных работ Маккалоха — партия соло-гитары на записи рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» (Jesus Christ Superstar) и альбом The Last Puff группы Spooky Tooth.

В 1972 году гитарист стал участником Wings. В этой группе он играл два года, после чего работал с такими музыкантами, как Эрик Бердон, Донован, Марианн Фейтфулл.

В 2012 году у Маккалоха случился инфаркт, и пресса ошибочно сообщила о его смерти.


Источник: lenta.ru

Генри Маккалох
Фото: Brian Rasic / Getty Images
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