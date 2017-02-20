Часть проданных билетов на «Евровидение-2017» оказалась недействительной

Часть электронных билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщают «Украинские новости».Текст условий посещения соревнования на таких билетах накладывается на штрих-код. Многие покупатели уже обратились на горячую линию, и им прислали новые билеты.Причиной технической неполадки организаторы назвали перегруженность сайта.Продажи билетов стартовали во вторник, 14 февраля. Через 40 минут после старта была раскуплена первая партия — 1852 штуки.«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.