Часть проданных билетов на «Евровидение-2017» оказалась недействительной
20.02.2017, 11:51
Часть электронных билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщают «Украинские новости».

Текст условий посещения соревнования на таких билетах накладывается на штрих-код. Многие покупатели уже обратились на горячую линию, и им прислали новые билеты.

Причиной технической неполадки организаторы назвали перегруженность сайта.

Продажи билетов стартовали во вторник, 14 февраля. Через 40 минут после старта была раскуплена первая партия — 1852 штуки.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.


Источник: lenta.ru

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