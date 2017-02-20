Загадочные постеры намекнули на новый альбом Ланы Дель Рей

Постеры с изображением американской певицы Ланы Дель Рей и надписью «Любовь» (Love) появились на стенах Лос-Анджелеса. Фотография размещена в Twitter-аккаунте одного из фан-клубов исполнительницы.Пользователи предположили, что с помощью афиш Лана Дель Рей анонсирует новый альбом или сингл.В дискографии певицы — четыре студийных альбома. Последний из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015-го. Она также принимала участие в записи диска Starboy певца The Weeknd.Лана Дель Рей получила всемирную известность после выхода дебютной пластинки Born to Die в 2012 году.