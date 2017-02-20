Загадочные постеры намекнули на новый альбом Ланы Дель Рей
20.02.2017, 11:57
Постеры с изображением американской певицы Ланы Дель Рей и надписью «Любовь» (Love) появились на стенах Лос-Анджелеса. Фотография размещена в Twitter-аккаунте одного из фан-клубов исполнительницы.

Пользователи предположили, что с помощью афиш Лана Дель Рей анонсирует новый альбом или сингл.

В дискографии певицы — четыре студийных альбома. Последний из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015-го. Она также принимала участие в записи диска Starboy певца The Weeknd.

Лана Дель Рей получила всемирную известность после выхода дебютной пластинки Born to Die в 2012 году.


Источник: lenta.ru

Другие новости
все новости
Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал 1, дом 36
телефон: +7 727 2 509 940, факс: +7 727 2 503 743
web: www.ns.kz, e-mail: info@ns.kz

© 1995–2016 ТОО «ТРК «Радио NS — Национальная сеть»
Копирование материалов разрешено только с письменного
разрешения радиостанции.


Закупки: План закупок | Тендер | Прямые закупки | Ценовые предложения
Карта мониторинга | Ответственные лица | Нормативно правовые акты
Следи за нами