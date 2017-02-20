Лэнс Басс заявил о воссоединении 'NSYNC

Американский бой-бенд 'NSYNC воссоединится в 2017 году, заявил участник группы Лэнс Басс. Об этом сообщает NME в пятницу, 17 февраля.«Мы вернемся с очень крутым виниловым переизданием нашего первого альбома, потому что ему исполняется 20 лет. Также мы получим в этом году звезду на голливудской Аллее славы», — объявил Басс. Он заверил, что на торжественную церемонию в Лос-Анджелесе придут все члены коллектива.Певец отметил, что группа работает над новым проектом, но отказался раскрывать подробности.'NSYNC — бой-бэнд, в составе которого выступали Басс, Джастин Тимберлейк, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэттоун и Джейси Чейзес. Коллектив достиг большого успеха в конце 1990-х. Его пластинка No Strings Attached стала самым быстро продаваемым альбомом в истории поп-музыки. В 2002 году группа распалась, а ее фронтмен Тимберлейк начал сольную карьеру. Ранее участники 'NSYNC воссоединялись в 2013 году для единственного выступления на премии MTV Video Music Awards.