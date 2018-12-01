Сәлем

Музыкально – поздравительная программа «Сәлем» на казахском (ежедневно с 12:00 до 13:00) и русском (с 15:00 до 16:00) языках. Слушатели Радио NS передают приветы и поздравления в прямом эфире, используя все возможности современной связи!