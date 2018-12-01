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Мимо пробок
С нами вы точно не опоздаете и первыми узнаете о ситуации на дорогах в вашем городе. Оперативная информация для водителей о заторах и возможностях объезда. Мы поможем вам откорректировать свой маршрут!