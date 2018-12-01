Проект «Новое Утро» выиграл престижную премию "URKER AWARDS 2021"

Друзья, спешим поделиться радостной новостью: Проект «Новое Утро», ведущими которого являются Евгения Гришанина и Александр Шмыгалев, выиграл престижную, Национальную премию в области печатной, радио, интернет-журналистики URKER AWARDS 2021 в номинации «Лучший проект на радиостанции»!

12 номинаций, 340 участников, несколько туров! Очень волнительно!

Мы благодарим за эту важную для нас победу всех радиослушателей и жюри премии!



Проект «Новое Утро» и дальше будет радовать слушателей качественным контентом, ведь Радио N-S - это полностью отечественный продукт, наш сигнал можно услышать во всех точках РК! Мы благодарны нашей многомилионной аудитории за доверие, которое вы оказываете нам на протяжении 26 лет!