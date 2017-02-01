«В погоне за счастьем!»

Не пропусти! Очередной мега марафон «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»Для участия, требуется внимательно слушать эфир Радио NS и дозвониться в студию прямого эфира в момент проведения отборочных игр.Играй, зарабатывай баллы, повышай ставки в супер игре!Слушатели, набравшие максимальное количество баллов, сразятся в финальной игре!Участвует весь Казахстан!Приз за 1 место: Мультиварка, чайник, пылесос.Приз за 2 место: Утюг и мультипекарь.Время проведения акции с 5 ПО 9 ИЮНЯ.Включай NS!Горячее лето начинается!