Не пропусти! Очередной мега марафон «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
Для участия, требуется внимательно слушать эфир Радио NS и дозвониться в студию прямого эфира в момент проведения отборочных игр.
Играй, зарабатывай баллы, повышай ставки в супер игре!
Слушатели, набравшие максимальное количество баллов, сразятся в финальной игре!
Участвует весь Казахстан!
Приз за 1 место: Мультиварка, чайник, пылесос.
Приз за 2 место: Утюг и мультипекарь. Описание призов тут
Время проведения акции с 5 ПО 9 ИЮНЯ.
Включай NS!
Горячее лето начинается!