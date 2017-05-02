«ГОЛОДНЫЙ ОФИС»

Для участия требуется:

- Сделать совместное фото с голодными коллегами;

- Загрузить фото в Instagram в группу Radio NS с хэштегом #nshungry.



ВСЁ ПРОСТО!

С 3-го мая мы выбираем два "ГОЛОДНЫХ ОФИСА",

которые в этот же день в эфире "Radio NS" в голодной борьбе сразятся

за главный приз - Ланч в ресторане Bollywood!!!



В ресторане Bollywood с 12 до 15 часов бизнес-ланч

именно у нас для наших дорогих гостей мы сделали ланч на любой вкус,

наши гости могут заказать ланч на свой выбор из индийской, тайской или европейской кухни.



