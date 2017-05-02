«ГОЛОДНЫЙ ОФИС»
2.05.2017, 11:29
Для участия требуется:
- Сделать совместное фото с голодными коллегами;
- Загрузить фото в Instagram в группу Radio NS с хэштегом #nshungry.
ВСЁ ПРОСТО!
С 3-го мая мы выбираем два "ГОЛОДНЫХ ОФИСА",
которые в этот же день в эфире "Radio NS" в голодной борьбе сразятся
за главный приз - Ланч в ресторане Bollywood!!!
В ресторане Bollywood с 12 до 15 часов бизнес-ланч
именно у нас для наших дорогих гостей мы сделали ланч на любой вкус,
наши гости могут заказать ланч на свой выбор из индийской, тайской или европейской кухни.
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