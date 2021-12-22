Повторные закупки способом запроса ценовых предложений услуг по уборке помещений для ТОО «Телерадиокомпания «NS Радио - Национальная Сеть» на 2022 год

Для участия в закупках товаров потенциальный поставщик в срок до 17 часов 00 минут «29» декабря 2021 года, по адресу Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-1, дом 36, тел.: 8(727)2509-940 представляет 1 (одно) ценовое предложение в запечатанном конверте, скрепленное печатью (при ее наличии) потенциального поставщика.

Ценовое предложение должно быть подписано потенциальным поставщиком, скреплено печатью (при наличии) и содержать следующие сведения: наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика; наименование, количество, место и сроки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг.

Ценовое предложение потенциального поставщика является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных объявлением. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

К ценовому предложению потенциального поставщика должны быть приложены следующие документы:

1) копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/свидетельства государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

2) подписанная техническая спецификация, скрепленная печатью (при ее наличии) потенциального поставщика;

3) оригинал гарантийного обязательства (при необходимости);

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии или копию электронной лицензии из государственного электронного реестра лицензий для проверки достоверности данных выданной электронной лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

5) копия сертификата качества (при наличии);

6) копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

Конверт с ценовым предложением оформляется следующим образом:

На лицевой стороне запечатанного конверта потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование, почтовый, электронный адрес и контактный телефон потенциального поставщика;

- наименование и почтовый адрес заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении;

- наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется предложение потенциального поставщика.

Вскрытие конвертов с поступившими заявками потенциальных поставщиков состоится 12 часов 00 минут «30» декабря 2021 года, по адресу: город Алматы, микрорайон Самал-1, дом 36. Потенциальные поставщики или их уполномоченные представители (с документально оформленными полномочиями) могут присутствовать на вскрытии конвертов с заявками.

