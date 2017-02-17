В Погоне За Счастьем



Вручение сертификата



Самый романтический розыгрыш в эфире радио NS! Всю неделю мы разыгрывали сертификат на изготовление золотого кольца с бриллиантом! Мы поздравляем счастливого обладателя роскошного ювелирного презента!