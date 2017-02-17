В Погоне За Счастьем
17.02.2017, 15:43
Самый романтический розыгрыш в эфире радио NS! Всю неделю мы разыгрывали сертификат на изготовление золотого кольца с бриллиантом! Мы поздравляем счастливого обладателя роскошного ювелирного презента!




В Погоне За Счастьем
Вручение сертификата
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