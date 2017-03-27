А вот и наши счастливчики
27.03.2017, 16:23
Вот и закончилась очередная погоня за счастьем! На этот раз счастливчиком оказался радиослушатель из солнечного Шымкента
и супер приз iPhone7 отправился в Южно-Казахстанскую область.
А Вы хотите выиграть? Тогда слушайте Радио NS и не ленитесь набрать номер прямого эфира +7 (727) 2502602.
Вручение iPhone7 за первое место
Счастливый победитель
Приз за второе место - сертификат на 30 000 тенге во Французский дом, выиграл Александр.
Всё таки радует, что Радио NS слушает разная возрастная категория!
Очень приятно было общаться в эфире с Вами Александр, битва была жаркой!
Счастливый обладатель приза за второе место
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