А вот и наши счастливчики
27.03.2017, 16:23
Вот и закончилась очередная погоня за счастьем! На этот раз счастливчиком оказался радиослушатель из солнечного Шымкента
и супер приз iPhone7 отправился в Южно-Казахстанскую область.
А Вы хотите выиграть? Тогда слушайте Радио NS и не ленитесь набрать номер прямого эфира +7 (727) 2502602.




А вот и наши счастливчики
Вручение iPhone7 за первое место




А вот и наши счастливчики
Счастливый победитель






Приз за второе место - сертификат на 30 000 тенге во Французский дом, выиграл Александр.
Всё таки радует, что Радио NS слушает разная возрастная категория!
Очень приятно было общаться в эфире с Вами Александр, битва была жаркой!




А вот и наши счастливчики
Счастливый обладатель приза за второе место
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