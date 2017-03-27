А вот и наши счастливчики



Вручение iPhone7 за первое место











Счастливый победитель





Счастливый обладатель приза за второе место

Вот и закончилась очередная погоня за счастьем! На этот раз счастливчиком оказался радиослушатель из солнечного Шымкентаи супер приз iPhone7 отправился в Южно-Казахстанскую область.А Вы хотите выиграть? Тогда слушайте Радио NS и не ленитесь набрать номер прямого эфира +7 (727) 2502602.Приз за второе место - сертификат на 30 000 тенге во Французский дом, выиграл Александр.Всё таки радует, что Радио NS слушает разная возрастная категория!Очень приятно было общаться в эфире с Вами Александр, битва была жаркой!