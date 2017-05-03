В погоне за счастьем от REDMOND



Здравствуйте! Это победитель Сергей из Павлодара! Отправляю фотоотчет и немного лирики:) Здравствуйте! Это победитель Сергей из Павлодара! Отправляю фотоотчет и немного лирики:)

Желаю всей стране отличных настроений

Чтоб позитивом Вас наполнила весна!

Пусть наши сердца влюбляются весельем,

Которые дарит нам NS-волна!





Счастливый победитель второго марафона

Вот и закончилась очередная погоня за счастьем! На этот раз счастливчиком оказался радиослушатель Сергейи супер приз "Набор бытовой техники от REDMOND" отправляется в Павлодар.А Вы хотите выиграть? Тогда слушайте Радио NS и не ленитесь набрать номер прямого эфира +7 (727) 2502602.Победителем второго марафона от REDMOND стал Жанибек из Алматы.