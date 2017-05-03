В погоне за счастьем от REDMOND
3.05.2017, 15:24
Вот и закончилась очередная погоня за счастьем! На этот раз счастливчиком оказался радиослушатель Сергей
и супер приз "Набор бытовой техники от REDMOND" отправляется в Павлодар.
А Вы хотите выиграть? Тогда слушайте Радио NS и не ленитесь набрать номер прямого эфира +7 (727) 2502602.


В погоне за счастьем от REDMOND
Здравствуйте! Это победитель Сергей из Павлодара! Отправляю фотоотчет и немного лирики:)


Желаю всей стране отличных настроений
Чтоб позитивом Вас наполнила весна!
Пусть наши сердца влюбляются весельем,
Которые дарит нам NS-волна!





Победителем второго марафона от REDMOND стал Жанибек из Алматы.



В погоне за счастьем от REDMOND
Счастливый победитель второго марафона
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