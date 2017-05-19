«Шоу на колёсах»

Ещё один победитель нашего "Шоу на колёсах", который получил смартфон Gionee Pro, поздравляем🏆 слушайте нас ежедневно с 5-ти до 7-ми вечера. Ваши навсегда, Жантемир Баймухамедов, Роман Миронов и дирижёр эфира Стас Ионов