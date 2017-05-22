«Чумачечая весна»

Ура! Ура! Ура!«Чумачечая весна» продолжается на Радио NS!Очередной победитель в прыжке счастья!Рады за Вас Думан, Вы молодец!Слушайте и выигрывайте призы на любимой волне!Всегда Ваше - Радио NS!